Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, имидж Украины страдает от коррупционных скандалов.

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"Перед выборами все заигрывают с электоратом, а это – мелкие фермеры, которые и блокируют завоз украинского зерна. К тому же, есть наши внутренние моменты – коррупционные скандалы, которые подливают масла в огонь", – пояснил Осипенко.

Почему Польша делает провокационные заявления: смотрите видео

Так, недобросовестность некоторых чиновников отбрасывает тень на всю Украину в глазах наших партнеров. Отсюда и заявления о "неблагодарности" Киева за оказанную помощь.

В чем суть конфликта

После выхода России из зерновой сделки Украина потеряла возможность транспортировать зерно по морю – и остался только путь по суше, через Польшу в частности. Однако это привело к падению цен на зерно собственного производства, чем возмутились польские фермеры.

Обострение началось после заявления министра канцелярии президента Польши и руководителя Бюро по международной политике Марцина Пшидача от 31 июля. По словам чиновника, Варшава должна прежде всего заботиться о собственных интересах, а Украина – ценить оказанную помощь.

После заявления Пшидача украинское МИД вызвало "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого. Этим возмутился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и назвал действия Украины ошибкой.

Как наладить польско-украинские отношения

Если мы лишимся Польши как партнера, начнется развал всей коалиции поддержки. К тому же, Украина может потерять баллы на пути в Европейский Союз. Поэтому нужно как можно быстрее прийти к взаимопониманию между государствами.

Нельзя заявление перекрыть заявлением. Надо решать основную проблему – экономическую,

– подчеркнул Осипенко.

Только когда на уровне министерств и президентов решат, что делать с украинским зерном, стоит об этом объявлять.