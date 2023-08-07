Про це 24 Каналу розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант. Він зазначив, що подібні заяви звучать від політиків, які намагаються набрати голоси напередодні виборів в Польщі.

Важливо "Політика не має бути вище єдності": усе про дипломатичний скандал України й Польщі

Виборчі вкиди

Він відзначив, що правляча в Польщі партія "Право та справедливість" готується до виборів, які мають відбутися восени.

Коли ми чуємо від представників правлячої партії такі заяви – про Волинь, про "вдячність" України – це виборчі вкиди, які спрямовані на внутрішнього політичного споживача. І це гра на емоціях,

– наголосив польський політолог.

На думку Сієранта, партія "Право та справедливість" "любить Україну тільки тоді, коли має з цього свій інтерес". Приміром, щоб "огрітися" в променях України в ситуації з біженцями, коли поляки, не як влада, а саме як суспільство, допомагали українцям, що приїхали до Польщі з початку війни.

"Також вони дуже полюбили Україну, коли побачили, що є загроза для існування Польщі", – зазначив він.

Політолог прокоментував заяви польських політиків щодо "невдячності" України: дивіться відео

Вдячність українців очевидна

В цій ситуації свою думку озвучив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, який є представником партії "Право та справедливість". Він дуже по-чоловічому висловився щодо своїх колег. Чапутович назвав заяви польських посадовців про "вдячність" України політикою "гієн та шакалів". Мовляв, "Україна стікає кров'ю, а Польща вимагає рахунків".

Коли професійний дипломат вживає такі слова, це дуже жорстко,

– підкреслив журналіст.

Марек Сієрант зауважив, що йому, часом, соромно за таку поведінку польських політиків. Адже коли твій сусід, якого ти називаєш братським народом, веде боротьбу, а ти хочеш, щоб він був тобі вдячний, тоді не допомагай йому.

"Хоча вдячність українців очевидна. Коли заїжджаєш з Польщі, в Україні тебе ледве не на руках носять. Я постійно відвідую Україну і все бачу. Тому така поведінка польських політиків, як на мене, недопустима, некультурна і некрасива", – зазначив польський політолог.

Зверніть увагу! В Польщі існує й альтернативна думка щодо "вдячності" України. Так, колишній голова МЗС Польщі Яцек Чапутович, який назвав риторику уряду Польщі "політикою гієн та шакалів", наголосив, що особисто відвідував Україну й переконався, що українці вдячні полякам за підтримку.

Що цьому передувало