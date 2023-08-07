Про це 24 Каналу розповів польський політолог та журналіст Марек Сієрант. Він зазначив, що подібні заяви звучать від політиків, які намагаються набрати голоси напередодні виборів в Польщі.
Важливо "Політика не має бути вище єдності": усе про дипломатичний скандал України й Польщі
Виборчі вкиди
Він відзначив, що правляча в Польщі партія "Право та справедливість" готується до виборів, які мають відбутися восени.
Коли ми чуємо від представників правлячої партії такі заяви – про Волинь, про "вдячність" України – це виборчі вкиди, які спрямовані на внутрішнього політичного споживача. І це гра на емоціях,
– наголосив польський політолог.
На думку Сієранта, партія "Право та справедливість" "любить Україну тільки тоді, коли має з цього свій інтерес". Приміром, щоб "огрітися" в променях України в ситуації з біженцями, коли поляки, не як влада, а саме як суспільство, допомагали українцям, що приїхали до Польщі з початку війни.
"Також вони дуже полюбили Україну, коли побачили, що є загроза для існування Польщі", – зазначив він.
Політолог прокоментував заяви польських політиків щодо "невдячності" України: дивіться відео
Вдячність українців очевидна
В цій ситуації свою думку озвучив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, який є представником партії "Право та справедливість". Він дуже по-чоловічому висловився щодо своїх колег. Чапутович назвав заяви польських посадовців про "вдячність" України політикою "гієн та шакалів". Мовляв, "Україна стікає кров'ю, а Польща вимагає рахунків".
Коли професійний дипломат вживає такі слова, це дуже жорстко,
– підкреслив журналіст.
Марек Сієрант зауважив, що йому, часом, соромно за таку поведінку польських політиків. Адже коли твій сусід, якого ти називаєш братським народом, веде боротьбу, а ти хочеш, щоб він був тобі вдячний, тоді не допомагай йому.
"Хоча вдячність українців очевидна. Коли заїжджаєш з Польщі, в Україні тебе ледве не на руках носять. Я постійно відвідую Україну і все бачу. Тому така поведінка польських політиків, як на мене, недопустима, некультурна і некрасива", – зазначив польський політолог.
Що цьому передувало
- Коли Росія оголосила про вихід з зернової угоди, Україна була позбавлена можливості транспортувати зерно морем. А перевезення зерна суходолом можна здійснити зокрема через територію Польщі. Однак проти цього виступили польські фермери, яких підтримала влада.
- Конфлікт між Україною та Польщею загострився після заяви 31 липня міністра канцелярії президента Польщі та керівника Бюро з міжнародної політики Марцина Пшидача. Він наголосив, що Польща має насамперед опікуватися власними інтересами. Водночас Україна має цінувати допомогу, яку їй надає країна-сусідка.
- Через цю заяву Пшидача Міністерство закордонних справ України викликало до себе польського посла Бартоша Ціхоцького. У відповідь МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича, який на той час перебував в Києві, тому "на килим" пішов його заступник.
- Невдовзі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав поведінку України "помилковою" та припустив, що транзит українського зерна через Польщу не буде розблоковано.