Об этом 24 Каналу рассказал польский политолог и журналист Марек Сиерант. Он отметил, что подобные заявления звучат от политиков, пытающихся набрать голоса в преддверии выборов в Польше.

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Избирательные вбросы

Он отметил, что правящая в Польше партия "Право и справедливость" готовится к выборам, которые должны пройти осенью.

Когда мы слышим от представителей правящей партии такие заявления – о Волыни, о "благодарности" Украины – это избирательные вбросы, которые направлены на внутреннего политического потребителя. И это игра на эмоциях,

– подчеркнул польский политолог.

По мнению Сиеранта, партия "Право и справедливость" "любит Украину только тогда, когда имеет из этого свой интерес". Например, чтобы "погреться" в лучах Украины в ситуации с беженцами, когда поляки, не как власть, а именно как общество, помогали приехавшим в Польшу с начала войны украинцам.

"Также они очень полюбили Украину, когда увидели, что есть угроза для существования Польши", – отметил он.

Политолог прокомментировал заявления польских политиков о "неблагодарности" Украины: смотрите видео

Благодарность украинцев очевидна

В этой ситуации свое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, являющийся представителем партии "Право и справедливость". Он очень по-мужски высказался относительно своих коллег. Чапутович назвал заявления польских чиновников о "благодарности" Украины политикой "гиен и шакалов". Мол, "Украина истекает кровью, а Польша требует счетов".

Когда профессиональный дипломат употребляет такие слова, это очень жестко,

– подчеркнул журналист.

Марек Сиерант заметил, что ему порой стыдно за такое поведение польских политиков. Ведь когда твой сосед, которого ты называешь братским народом, ведет борьбу, а ты хочешь, чтобы он был тебе благодарен, тогда не помогай ему.

Хотя благодарность украинцев очевидна. Когда приезжаешь из Польши, в Украине тебя чуть ли не на руках носят. Я постоянно посещаю Украину и все вижу. Поэтому такое поведение польских политиков, по-моему, недопустимо, некультурно и некрасиво", – отметил польский политолог.

Обратите внимание! В Польше существует и альтернативное мнение о "благодарности" Украины. Так, бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович, назвавший риторику правительства Польши "политикой гиен и шакалов", подчеркнул, что лично посещал Украину и убедился, что украинцы благодарны полякам за поддержку.

Что этому предшествовало