У Німеччині відповіли, чи зможуть українці з недійсним паспортом залишатися в країні
Джерело:Deutsche Welle
Уряд Берліну повідомив, що українці зможуть залишатись у ФРН і з недійсним паспортом.
За словами представника берлінського сенату, надання або продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає обов'язкової наявності в них дійсного паспорта. Рішення МЗС України не вплине на статус біженців у Німеччині.
Читайте також Повернення чоловіків призовного віку в Україну: як реагують у різних країнах світу
Альтернативний документ
В уряді Берліну також повідомили, що українці в Німеччині зможуть отримати документ, що замінює паспорт.
Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт,
– повідомляють журналісти.
Водночас такий варіант діятиме лише у деяких випадках. Правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють видавати німецькі документи особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність вагомих причин для поїздки.
У виданні зазначають, що військовий обов'язок вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком. Представник сенату також попередив, що клопотання ретельно перевірятимуться й, як правило, відхилятимуться.
Резонансне рішення МЗС України: що відомо
- МЗС України тимчасово призупинило більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство "Документ".
- Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу. Водночас Єврокомісія відмовляється коментувати заходи, що вживає український уряд, заявивши, що єдине, що вони можуть зробити – пояснити ситуацію з українцями на території Євросоюзу.
- Очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас також заявив, що Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Водночас там хочуть подивитись, як буде проходити ця процедура у Польщі.