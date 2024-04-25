В Германии ответили, смогут ли украинцы с недействительным паспортом оставаться в стране

Правительство Берлина сообщило, что украинцы смогут оставаться в ФРГ и с недействительным паспортом.

По словам представителя берлинского сената, предоставление или продление беженцам временного вида на жительство не предусматривает обязательного наличия у них действительного паспорта. Решение МИД Украины не повлияет на статус беженцев в Германии.

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Альтернативный документ

В правительстве Берлина также сообщили, что украинцы в Германии смогут получить документ, заменяющий паспорт.

Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт,

– сообщают журналисты.

В то же время такой вариант будет действовать это только в некоторых случаях. Правила пребывания иностранцев в Германии позволяют выдавать немецкие документы лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие веских причин для поездки.

В издании отмечают, что воинская обязанность считается в Германии вполне приемлемым гражданским долгом. Представитель сената также предупредил, что ходатайства будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться.

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