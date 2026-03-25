Сили оборони уразили російський бойовий криголам: корабель завалився на лівий борт

У ніч на 25 березня Сили оборони уразили російський корабель на Виборгському суднобудівному заводі, що у Ленінградській області. Ідеться про патрульний бойовий криголам "Пурга".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про атаку на криголам?

У ніч на 25 березня Сили оборони провели спільну операцію з ураження бойового криголама, який здатен виконувати як завдання криголама, так і військового корабля.

За попередньою інформацією, українські дрони успішно атакували патрульний бойовий криголам "Пурга" проєкту 23550 на Виборгському суднобудівному заводі в Ленінградській області. Ворог невдовзі планував застосувати судно у складі Прикордонної служби ФСБ Росії.

Відомо, що на цьому підприємстві виготовляють два кораблі такого класу – "Пурга", який спустили на воду у вересні 2022 року та "Дзержинський", що наразі перебуває на стапелях для подальшого завершення будівництва.

Цікаво! Проект 23550 передбачає створення російських багатоцільових патрульних кораблів класу льодових суден для Арктики. Ці кораблі можуть виконувати функції криголаму, буксира, пожежного та військового судна.

Після атаки у мережі з'явились фото, на якому видно, як поблизу заводу тоне корабель – він звалився на лівий борт.



Криголам "Пурга" після атаки завалився на лівий борт / Фото exilenova+

Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України,

– додали в Генштабі.

