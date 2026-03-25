Силы обороны поразили российский боевой ледокол: корабль рухнул на левый борт

Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно об атаке на ледокол?

В ночь на 25 марта Силы обороны провели совместную операцию по поражению боевого ледокола, который способен выполнять как задачи ледокола, так и военного корабля.

По предварительной информации, украинские дроны успешно атаковали патрульный боевой ледокол "Пурга" проекта 23550 на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области. Враг вскоре планировал применить судно в составе Пограничной службы ФСБ России.

Известно, что на этом предприятии изготавливают два корабля такого класса – "Пурга", который спустили на воду в сентябре 2022 года и "Дзержинский", что сейчас находится на стапелях для дальнейшего завершения строительства.

Интересно! Проект 23550 предусматривает создание российских многоцелевых патрульных кораблей класса ледовых судов для Арктики. Эти корабли могут выполнять функции ледокола, буксира, пожарного и военного судна.

После атаки в сети появились фото, на котором видно, как вблизи завода тонет корабль – он рухнул на левый борт.



Ледокол "Пурга" после атаки завалился на левый борт / Фото exilenova+

Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины,

– добавили в Генштабе.

