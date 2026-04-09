Службовець Бучанського ТЦК, підозрюваний у корупції, пояснив, звідки взяв кілограм золота
- Олег Коломієць пояснив, що золото на 7,7 мільйона гривень було накопичене з 1993 до 2021 року за рахунок зарплат і інвестицій, і не пов'язане з його службою.
- Коломієць зазначив, що фізичний обсяг золота не змінювався з 2018 року, але його вартість зросла через ринкову переоцінку, а також ініціював перевірку своїх декларацій після медіа-резонансу.
Старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування 1-го відділу Бучанського РТЦК та СП Олег Коломієць пояснив походження задекларованого банківського золота на суму 7,7 мільйона гривень. Він заявив, що ці активи не пов’язані з його службою.
Про це він заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань корупції (ТСК).
Як Коломієць пояснює походження у нього золота?
Він повідомив, що володіє 1 кілограмом 120 грамами золота у зливках 999,9 проби. За його словами, ці заощадження формувалися разом із родиною протягом тривалого періоду – з 1993 до 2021 року, зокрема за рахунок зарплат і інвестицій.
Коломієць уточнив, що придбання золота відбувалося поступово в період з 2011 року по червень 2018 року, і всі відповідні банківські квитанції збережені та можуть бути надані для перевірки.
Він підкреслив, що фізичний обсяг золота з 2018 року не змінювався, однак його вартість суттєво зросла – майже у 2,7 раза – через зміну ринкової ціни та курсу. За його словами, мова йде саме про переоцінку активу, а не його збільшення.
Також посадовець зазначив, що до початку служби не підпадав під вимоги декларування, а першу декларацію подав уже після мобілізації. Після резонансу в медіа він сам ініціював перевірку своїх декларацій, звернувшись до НАЗК.
Коломієць наголосив, що ні золото, ні інші активи не пов’язані з його діяльністю у ТЦК, а є результатом багаторічної роботи, зокрема у сфері телекомунікацій до лютого 2022 року.
Щодо будь-яких корупційних схем, офіційно заявляю: я не мав до них жодного стосунку,
– наголосив Коломієць.
Керівництво Бучанського РТЦК відправили на фронт
Керівництво та персонал Бучанського РТЦК відправили на фронт після корупційного скандалу.
Заміна всіх 44 осіб, крім взводу охорони, відбулася після наказу від вересня 2024 року.
У 2024 році СБУ знайшла докази корупції з боку керівника Бучанського РТЦК та СП, який переховував значні суми грошей у спеціально облаштованих схованках у власному будинку.