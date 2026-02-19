"Є такі випадки, але": що заявив Зеленський про корупційні скандали в Україні

Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться з випадками корупції. Також, за його словами, будується велика антикорупційна інфраструктура.

Про це йдеться в інтерв'ю президента України для британського журналіста Пірса Моргана.

Що сказав Зеленський про корупцію?

Зеленський заявив, що намагається бути "максимально чесним у всьому і з усіма". І зазначив, що він усвідомлює помилки та проблеми, як у будь-якої людини чи держави.

Він нагадав, що Україна – молода держава з історичним тиском на ідентичність, мову та свободу. Її головна відмінність від інших країн – відкритість.

За словами Зеленського, Україна не мовчить про проблеми, а говорить про них і дійсно підтримує боротьбу з корупцією.

Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру,

– наголосив президент.

Він додав, що Росія порушуватиме питання труднощів в Україні, аби розділити суспільство та чинити тиск на державу. Попри це, президент впевнений, що, США відчувають щирість українців.

"Тож зрозуміло, що відбувається, що робить Росія. І я думаю, що американці здебільшого це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні", – зазначив Зеленський.

