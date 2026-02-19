"Есть такие случаи, но": что заявил Зеленский о коррупционных скандалах в Украине
- Зеленский заявил, что Украина активно борется со случаями коррупции и строит антикоррупционную инфраструктуру.
- Президент подчеркнул, что Украина открыта к обсуждению проблем.
Владимир Зеленский заявил, что Украина борется со случаями коррупции. Также, по его словам, строится большая антикоррупционная инфраструктура.
Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.
Что сказал Зеленский о коррупции?
Зеленский заявил, что пытается быть "максимально честным во всем и со всеми". И отметил, что он осознает ошибки и проблемы, как у любого человека или государства.
Он напомнил, что Украина – молодое государство с историческим давлением на идентичность, язык и свободу. Ее главное отличие от других стран – открытость.
По словам Зеленского, Украина не молчит о проблемах, а говорит о них и действительно поддерживает борьбу с коррупцией.
Я, конечно, знаю, что делаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда любые газеты и СМИ в Украине или где-то еще говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что Россия будет поднимать вопрос трудностей в Украине, чтобы разделить общество и оказать давление на государство. Несмотря на это, президент уверен, что, США чувствуют искренность украинцев.
"Поэтому понятно, что происходит, что делает Россия. И я думаю, что американцы в основном это чувствуют. Они чувствуют, где есть правда, а где нет, где есть дезинформация, где есть реальные проблемы в Украине", – отметил Зеленский.
Другие заявления Зеленского
Зеленский заявил, что после переговоров в Женеве Украина, Россия и США имеют разные позиции по политическим вопросам, в частности Донбасса, несмотря на прогресс в военных договоренностях. Украина не соглашается выйти из Донбасса, подчеркивая, что эта территория остается ее частью.
Президент также вновь подчеркнул, что территориальный вопрос можно обсуждать на уровне лидеров, ведь команды, вероятно, не смогут решить этот вопрос.
Президент также заявил, что следующий раунд переговоров важно проводить в одной из европейских стран. Ведь, если война продолжается в Европе, то и место нужно искать там.