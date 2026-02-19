"Есть такие случаи, но": что заявил Зеленский о коррупционных скандалах в Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украина борется со случаями коррупции. Также, по его словам, строится большая антикоррупционная инфраструктура.

Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.

Что сказал Зеленский о коррупции?

Зеленский заявил, что пытается быть "максимально честным во всем и со всеми". И отметил, что он осознает ошибки и проблемы, как у любого человека или государства.

Он напомнил, что Украина – молодое государство с историческим давлением на идентичность, язык и свободу. Ее главное отличие от других стран – открытость.

По словам Зеленского, Украина не молчит о проблемах, а говорит о них и действительно поддерживает борьбу с коррупцией.

Я, конечно, знаю, что делаю ошибки, как и каждый человек, который пытается что-то сделать в этой жизни, и когда любые газеты и СМИ в Украине или где-то еще говорят о каких-то случаях коррупции, то вот мой ответ: мы боремся с этим, и такие случаи есть, да, но мы строим большую антикоррупционную инфраструктуру,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия будет поднимать вопрос трудностей в Украине, чтобы разделить общество и оказать давление на государство. Несмотря на это, президент уверен, что, США чувствуют искренность украинцев.

"Поэтому понятно, что происходит, что делает Россия. И я думаю, что американцы в основном это чувствуют. Они чувствуют, где есть правда, а где нет, где есть дезинформация, где есть реальные проблемы в Украине", – отметил Зеленский.

