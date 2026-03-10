Вкрали 32 мільйони та хотіли ще майже 20: НАБУ і САП викрили злочинну схему в "Укроборонпромі"

НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні мільйонними коштами держпідприємств оборонної галузі трьом учасникам імовірної злочинної групи. Вони могли привласнити близько 32 мільйонів гривень.

Також вони намагалися отримати ще понад 19 мільйонів гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Кому вручили підозру?

Про підозру повідомили ексдиректору державного підприємства, ексраднику директора підприємства–спецекспортера та бенефіціару приватної компанії. Перший поки є одним із заступників гендиректора "Укроборонпрому".

За даними слідства, підозрювані організували схему заволодіння коштами через зовнішньоекономічні контракти. Для цього штучно залучали іноземних компаній-посередників, зокрема, з Чехії та Великої Британії.

Хоч ці компанії не надавали жодних послуг, а роботу виконували штатні працівники держпідприємства, у 2014 – 2019 роках на їхні рахунки перерахували понад 560 тисяч доларів США, а також майже 670 тисяч євро.

У подальшому ці кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками злочинної групи,

– ідеться у повідомленні.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, посадовці підготували документи для виплати іноземним компаніями на ще близько 172 тисячі доларів США та майже 500 тисяч євро, але здійснити платежі вони не змогли.

Згідно з частиною 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

