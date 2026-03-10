Украли 32 миллиона и хотели еще почти 20: НАБУ и САП разоблачили преступную схему в "Укроборонпроме"
- НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в завладении средствами госпредприятий оборонной отрасли на сумму около 32 миллиона гривен и попытке получить еще более 19 миллионов гривен.
- Подозреваемые организовали схему завладения средствами через фиктивные внешнеэкономические контракты с иностранными компаниями-посредниками, на счета которых перечисляли крупные суммы.
НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении миллионными средствами госпредприятий оборонной отрасли трем участникам вероятной преступной группы. Они могли присвоить около 32 миллионов гривен.
Также они пытались получить еще более 19 миллионов гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Кому вручили подозрение?
О подозрении сообщили экс-директору государственного предприятия, экс-советнику директора предприятия–спецэкспортера и бенефициару частной компании. Первый пока является одним из заместителей гендиректора "Укроборонпрома".
По данным следствия, подозреваемые организовали схему завладения средствами через внешнеэкономические контракты. Для этого искусственно привлекали иностранных компаний-посредников, в частности, из Чехии и Великобритании.
Хотя эти компании не оказывали никаких услуг, а работу выполняли штатные работники госпредприятия, в 2014 – 2019 годах на их счета перечислили более 560 тысяч долларов США, а также почти 670 тысяч евро.
В дальнейшем эти средства перечисляли на счета фиктивных компаний и распределяли между участниками преступной группы,
– говорится в сообщении.
Также, согласно обнародованной информации, чиновники подготовили документы для выплаты иностранным компаниями на еще около 172 тысячи долларов США и почти 500 тысяч евро, но осуществить платежи они не смогли.
Обратите внимание! Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
