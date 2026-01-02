Місто, що майже стерто з лиця землі: який має вигляд зруйнований ворогом Куп'янськ

Раніше Куп'янськ жив звичайним життям. Зараз же місто майже стерто з лиця землі, розтрощене і випалене російськими окупантами.

Українські воїни показали фото зруйнованого російськими загарбниками Куп'янська Харківської області, пише 24 Канал.

Який зараз має вигляд Куп'янськ?

Українські захисники підкреслили, що Куп'янськ колись жив звичайним життям.

Двори з дитячими голосами, магазини, лікарні, школи, маршрутки з ранковими пасажирами. Сьогодні це місто розтрощене і випалене. Не тому, що тут були "військові об’єкти", а тому, що для Росії немає різниці між фронтом і мирною вулицею,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що ворог не воює за правилами, він їх просто не визнає.

"Обстріли житлових кварталів, удари по лікарнях, знищені будинки разом із людьми всередині – це не "помилки" і не "випадковість". Це метод. Це свідомий терор. Росія прийшла не "визволяти" і не "захищати". Вона прийшла знищувати – міста, людей, саме право України існувати", – додали воїни.

Військові показали кадри Куп'янська, який, як зазначили військові, "майже стерто з лиця землі". Бійці 116 окремої механізованої бригади тримають місто.

Який має вигляд Купʼянськ / Фото 116 окремої механізованої бригади

