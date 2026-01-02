Укр Рус
24 Канал Новости Украины Город, почти стертый с лица земли: как выглядит разрушенный врагом Купянск
2 января, 12:26
2

Город, почти стертый с лица земли: как выглядит разрушенный врагом Купянск

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Военные ВСУ показали фотографии с изображением разрушенного российскими захватчиками Купянска.
  • Воины отметили, что город почти стерт с лица земли.

Раньше Купянск жил обычной жизнью. Сейчас же город почти стерт с лица земли, разбитый и выжженный российскими оккупантами.

Украинские воины показали фото разрушенного российскими захватчиками Купянска Харьковской области, пишет 24 Канал.

Как сейчас выглядит Купянск?

Украинские защитники подчеркнули, что Купянск когда-то жил обычной жизнью.

Дворы с детскими голосами, магазины, больницы, школы, маршрутки с утренними пассажирами. Сегодня этот город разбитый и выжженный. Не потому, что здесь были "военные объекты", а потому, что для России нет разницы между фронтом и мирной улицей,
– говорится в сообщении.

Там отметили, что враг не воюет по правилам, он их просто не признает.

"Обстрелы жилых кварталов, удары по больницам, уничтоженные дома вместе с людьми внутри – это не "ошибки" и не "случайность". Это метод. Это сознательный террор. Россия пришла не "освобождать" и не "защищать". Она пришла уничтожать – города, людей, само право Украины существовать", – добавили воины.

Военные показали кадры Купянска, который, как отметили военные, "почти стерт с лица земли". Бойцы 116 отдельной механизированной бригады держат город.

Как выглядит Купянск / Фото 116 отдельной механизированной бригады

Ситуация на фронте: последние новости

  • В конце декабря аналитики Deep State писали, что россияне продвинулись вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде.

  • Перед этим там была информация, что россияне оккупировали Звановку, а также продвинулись вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке.

  • По состоянию на утро 2 января согласно данным Генштаба, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений.