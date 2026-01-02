Город, почти стертый с лица земли: как выглядит разрушенный врагом Купянск

Раньше Купянск жил обычной жизнью. Сейчас же город почти стерт с лица земли, разбитый и выжженный российскими оккупантами.

Украинские воины показали фото разрушенного российскими захватчиками Купянска Харьковской области, пишет 24 Канал.

Как сейчас выглядит Купянск?

Украинские защитники подчеркнули, что Купянск когда-то жил обычной жизнью.

Дворы с детскими голосами, магазины, больницы, школы, маршрутки с утренними пассажирами. Сегодня этот город разбитый и выжженный. Не потому, что здесь были "военные объекты", а потому, что для России нет разницы между фронтом и мирной улицей,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что враг не воюет по правилам, он их просто не признает.

"Обстрелы жилых кварталов, удары по больницам, уничтоженные дома вместе с людьми внутри – это не "ошибки" и не "случайность". Это метод. Это сознательный террор. Россия пришла не "освобождать" и не "защищать". Она пришла уничтожать – города, людей, само право Украины существовать", – добавили воины.

Военные показали кадры Купянска, который, как отметили военные, "почти стерт с лица земли". Бойцы 116 отдельной механизированной бригады держат город.

Как выглядит Купянск / Фото 116 отдельной механизированной бригады

