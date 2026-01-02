Город, почти стертый с лица земли: как выглядит разрушенный врагом Купянск
- Военные ВСУ показали фотографии с изображением разрушенного российскими захватчиками Купянска.
- Воины отметили, что город почти стерт с лица земли.
Раньше Купянск жил обычной жизнью. Сейчас же город почти стерт с лица земли, разбитый и выжженный российскими оккупантами.
Украинские воины показали фото разрушенного российскими захватчиками Купянска Харьковской области, пишет 24 Канал.
Смотрите также Их цели на январь очевидны, – Трегубов раскрыл, как будет действовать враг возле Волчанска и Лимана
Как сейчас выглядит Купянск?
Украинские защитники подчеркнули, что Купянск когда-то жил обычной жизнью.
Дворы с детскими голосами, магазины, больницы, школы, маршрутки с утренними пассажирами. Сегодня этот город разбитый и выжженный. Не потому, что здесь были "военные объекты", а потому, что для России нет разницы между фронтом и мирной улицей,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что враг не воюет по правилам, он их просто не признает.
"Обстрелы жилых кварталов, удары по больницам, уничтоженные дома вместе с людьми внутри – это не "ошибки" и не "случайность". Это метод. Это сознательный террор. Россия пришла не "освобождать" и не "защищать". Она пришла уничтожать – города, людей, само право Украины существовать", – добавили воины.
Военные показали кадры Купянска, который, как отметили военные, "почти стерт с лица земли". Бойцы 116 отдельной механизированной бригады держат город.
Как выглядит Купянск / Фото 116 отдельной механизированной бригады
Ситуация на фронте: последние новости
В конце декабря аналитики Deep State писали, что россияне продвинулись вблизи Кондратовки, в Волчанске и Мирнограде.
Перед этим там была информация, что россияне оккупировали Звановку, а также продвинулись вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке.
По состоянию на утро 2 января согласно данным Генштаба, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений.