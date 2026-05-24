Внаслідок нічної атаки постраждав навіть Хрещатик: у мережі публікують кадри

Вночі 24 травня російська окупаційна армія здійснила масований удар по Києву, на столицю летіли ракети та дрони. Цього разу внаслідок ворожої атаки постраждав навіть Хрещатик.

У мережі публікують кадри вибитих вікон та пошкоджень склінь на центральній вулиці Києва.

Читайте також Комбінований удар по Києву: двоє людей загинули, кількість постраждалих зростає

Що відбувається в центрі столиці?

Під час масованої атаки вибухи лунали фактично по всьому Києву, під ударом були зокрема центральні райони.

За даними ДСНС, зараз рятувальники працюють на понад 40 локаціях у різних районах столиці, де фіксують пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків.

На Хрещатику під час атаки ударною хвилею вибило вікна в багатьох будівлях.

Як виглядає Хрещатик після нічного обстрілу / Фото: соцмережі

Постраждав також головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності. Гендиректор компанії Ігор Смілянський розповів, що будівлю давно планували відремонтувати – і тепер з'явилася "нагода".

Нагадаємо, обстріл Києва вночі 24 травня став одним із наймасованіших за 2025 – 2026 роки. Як повідомляють моніторингові канали, цього разу ворог застосував аномальну кількість аеробалістичного озброєння за досить короткий час.

Загалом російські війська запустили понад 50 ракет та до 700 БпЛА різних типів.

Які наслідки фіксують в інших районах?