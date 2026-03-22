Частина жителів Києва та області тимчасово без світла: в чому причина

У Києві та Київській області частина споживачів залишилась без електроенергії через аварію на пошкодженому обстрілами обладнанні. Знеструмлення зафіксували в окремих районах столиці та на Київщині.

Енергетики вже розпочали роботи, щоб повернути електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК.

Чому в столиці та області немає світла?

У Києві та Київській області сталася аварія на одному з енергетичних об'єктів, який раніше зазнав пошкоджень унаслідок обстрілів. Через це частина споживачів залишилася без електропостачання.

Зокрема, тимчасові відключення зафіксовано в Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Також без світла залишилися окремі будинки в Броварському районі Київської області.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії. Відновлення електропостачання триває, фахівці обіцяють якнайшвидше повернути світло у кожну домівку.

Нагадаємо, що увечері 21 березня у столиці також зникло світло та вода. Відомо, що електро- та водопостачання зникло, зокрема у Дніпровському та Деснянському районах. Через відсутність напруги в контактній мережі затримувалися тролейбуси.

Де росіяни нещодавно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури?

Вдень 21 березня без електропостачання залишилися споживачі у Запоріжжі. Понад 47 тисяч абонентів перебували без світла через атаку на критичну інфраструктуру. Згодом, частину споживачів заживили, інші отримають світло після відновлення пошкодженого обладнання.