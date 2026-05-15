В Києві та області прогриміли вибухи: росіяни атакують дронами

Вдень 15 травня столицю атакували ворожі ударні безпілотники. Місцеві повідомили про вибухи.

Про це інформує Київська ОВА.

Дивіться також Окупанти били ракетами й понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО та де й досі є загроза атаки

Що відомо про вибухи на Київщині та в столиці 15 травня?

З 11:21 загроза удару російських безпілотників почала ширитись Київщиною, зокрема Броварським районом.

Місцева влада за 8 хвилин повідомила про рух ворожих безпілотників над областю та роботу сил протиповітряної оборони.

Згодом, о 11:43 керівник Київської МВА повідомив про атаку дронів безпосередньо на столицю.

Ворог знову атакує столицю. Може бути гучно!,

– наголосив Тимур Ткаченко.

Віталій Кличко уточнив, що сили ППО працюють по ворожих цілях на лівому березі столиці.

В ОВА зауважили, що повітряна тривога в регіоні триває й досі та закликали дотримуватись правил безпеки й перебувати в укриттях до завершення російської атаки.

Водночас деталей про масштаби обстрілу та наслідки наразі немає.

Де зараз зберігається загроза удару: дивіться на карті

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

У яких регіонах нещодавно чули вибухи?

В ніч на 15 травня окупаційні війська випустили на Україну 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П з району Чорного моря, одну протикорабельну ракету Х-35 з території тимчасово окупованого Криму. Окрім того, на територію країни летіло 141 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас".

Сили ППО знешкодли 1 ракету Х-35 та 130 безпілотників на півдні, півночі й сході країни. П'ять ракет Х-31П не досягли цілей.