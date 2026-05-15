В Києві та області прогриміли вибухи: росіяни атакують дронами
- 15 травня російські ударні безпілотники атакували Київ та Київську область, викликавши вибухи.
- Місцева влада повідомила про роботу сил ППО, закликавши жителів залишатися в укриттях через повітряну тривогу.
Вдень 15 травня столицю атакували ворожі ударні безпілотники. Місцеві повідомили про вибухи.
Про це інформує Київська ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині та в столиці 15 травня?
З 11:21 загроза удару російських безпілотників почала ширитись Київщиною, зокрема Броварським районом.
Місцева влада за 8 хвилин повідомила про рух ворожих безпілотників над областю та роботу сил протиповітряної оборони.
Згодом, о 11:43 керівник Київської МВА повідомив про атаку дронів безпосередньо на столицю.
Ворог знову атакує столицю. Може бути гучно!,
– наголосив Тимур Ткаченко.
Віталій Кличко уточнив, що сили ППО працюють по ворожих цілях на лівому березі столиці.
В ОВА зауважили, що повітряна тривога в регіоні триває й досі та закликали дотримуватись правил безпеки й перебувати в укриттях до завершення російської атаки.
Водночас деталей про масштаби обстрілу та наслідки наразі немає.
У яких регіонах нещодавно чули вибухи?
В ніч на 15 травня окупаційні війська випустили на Україну 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П з району Чорного моря, одну протикорабельну ракету Х-35 з території тимчасово окупованого Криму. Окрім того, на територію країни летіло 141 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас".
Сили ППО знешкодли 1 ракету Х-35 та 130 безпілотників на півдні, півночі й сході країни. П'ять ракет Х-31П не досягли цілей.
15 травня російський безпілотник поцілив у залізничну станцію у Вільнянську, що в Запорізькій області. Пошкоджень зазнав приміський поїзд сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове. Двоє людей отримали поранення.
Вночі 15 травня ворожі дрони та ракети масовано атакували цивільну інфраструктуру на Одещині. Місцева влада повідомляє про пожежі. Окрім того, внаслідок удару пошкоджено 4 приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, 3 легкові автомобілі.
Під ранок того ж дня дрони атакували столицю – сили ППО працювали по цілях на Оболоні.