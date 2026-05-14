Київ та область зазнають масованої повітряної атаки: чим гатить ворог
- У ніч на 14 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Київщину, використовуючи безпілотники та балістичні ракети.
- У Київській області зафіксовано велику кількість ворожих БпЛА, сили ППО активно працюють по цілях, атака триває.
Російська армія вночі 14 травня вдалася до комбінованої повітряної атаки на Київщину. Столиця та область чули вибухи та роботу ППО.
Також є інформація про загрозу ракетного удару, про що повідомляли у КМВА. Ось яка зараз ситуація у Києві та навколо.
Що відомо про нічний обстріл Києва та області?
Ближче до 1 ночі 14 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. "Червоними" на мапі тривог також стали багато областей України.
У цей час Росія здійснювала масовану повітряну атаку ударними безпілотниками, а також застосувала балістичні ракети. Вибухи прогриміли на Полтавщині.
Від повітряних сил була інформація ще й про вильоти Міг-31К. А монітори писали про кілька крилатих ракет наземного базування, які намагалися вдарити по Україні.
Після 2 ночі у Київській міській військовій адміністрації опублікували важливе попередження щодо ракетної загрози.
У напрямку Києва багато ворожих БпЛА. Також можливі пуски ракет. Будь ласка, будьте в безпеці до відбою тривоги,
– написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Водночас в ОВА додали, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях. Дронів ворога налетіло на регіон дуже багато.
Про вибухи у Києві та області повідомляли місцеві й ближче до 3 ранку. Після цього у повітряний простір України залетіли крилаті ракети, а на столицю полетіла нова порція балістики.
На момент публікації атака триває, тож місцевим слід подбати про безпеку.
Куди били росіяни впродовж минулої доби?
У першій половині дня 13 травня понад 5 годин "Шахеди" атакували Київщину. В області фіксували пожежі, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.
Київ також тероризували російські дрони. Тривалий час зранку та вдень гриміли вибухи, ППО відбивала атаку, уламки БпЛА падали в Оболонському районі. На щастя, минулося без постраждалих.
Тут важливо розуміти, як сказав майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом, що ворог такими тривалими повітряними атаками прагне не тільки виснажити нашу ППО, а й тиснути психологічно на українців. Тож слід зважати на це та дбати про безпеку, і не лише фізичну, а й інформаційну.