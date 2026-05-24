Били по всіх районах Києва: у КМВА повідомили про наслідки жахливої атаки

У ніч проти 24 травня Росія масовано вдарила по Києву ракетами та дронами, а наслідки зафіксували в усіх районах столиці. Пошкодження отримали житлові будинки, цивільні об'єкти та міська інфраструктура.

Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі 24 Каналу розповіла, що ця атака стала однією з наймасованіших для Києва за останній час. Найбільше руйнувань зафіксували в Шевченківському районі, але допомога постраждалим уже розгорнута і на інших локаціях міста.

Наслідки атаки у Києві 24 травня

Цієї ночі удар прийшовся по всьому місту. Пошкодження зафіксували більш ніж на пів сотні локацій, а під обстріл потрапили не лише житлові будинки, а й торговельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі, підрозділи ДСНС і поліції, а також Національний музей Чорнобиля.

Росія вдарила ракетами та безпілотниками по всіх районах столиці. Загалом пошкоджено більше ніж пів сотні локацій,

– зазначила речниця КМВА.

За переліком об'єктів, які постраждали, видно, що ворог знову бив саме по цивільній інфраструктурі та густонаселеній забудові.

Важливо! Уночі 24 травня 2026 року Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Володимир Зеленський заявив, що окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також 600 дронів, і найбільше влучань зафіксували у Києві.



За словами президента, під час цієї атаки Росія спрямувала 3 ракети по об'єкту водопостачання, спалила ринок, пошкодила десятки житлових будинків і кілька шкіл. Також він сказав, що Росія запустила "Орешник" по Білій Церкві.

Найбільше руйнувань зафіксували в Шевченківському районі, хоча серйозні наслідки цієї атаки є в усіх районах Києва.

На жаль, цей нічний удар забрав життя двох громадян. Також наразі зафіксовано близько 62 потерпілих, більше трьох десятків із них перебувають у медичних закладах, серед госпіталізованих – двоє дітей,

– повідомила вона.

На місцях і далі працюють рятувальники та комунальні служби. До ліквідації наслідків залучили інженерну, роботизовану і безпілотну техніку, але на частині локацій робота залишається небезпечною, бо пошкоджені конструкції можуть обвалюватися знову.

Де постраждалі можуть отримати допомогу

У районах, де через атаку найбільше постраждали люди і житло, уже розгорнули гуманітарні штаби. Їх відкривають районні державні адміністрації, а на місцях працюють соціальні працівники, психологи та медики. Туди можна звернутися не лише по першу допомогу після обстрілу.

Людям допомагають подати заяви про пошкодження майна, отримати правову консультацію та оформити різні види матеріальної підтримки.

На локаціях, де є велика кількість постраждалих серед цивільного населення, розгорнуті гуманітарні штаби з допомоги потерпілим внаслідок атаки,

– повідомила речниця КМВА.

Окремо в цих штабах пояснюють, на які саме виплати можуть розраховувати кияни після удару. Йдеться, зокрема, про допомогу за програмою "Турбота. Назустріч киянам", підтримку від Київради, а також одноразові виплати для постраждалих.

Люди можуть звертатися за медичною допомогою, правовою допомогою, а також із заявами про пошкодження їхнього майна чи житла,

– зазначила вона.

Для тих, чиє житло стало непридатним для проживання, передбачений окремий механізм підтримки. Такі кияни можуть оформити одноразову виплату 14 тисяч гривень на відселення, а також щомісячну компенсацію оренди житла до 20 тисяч гривень, доки помешкання не відновлять або не запропонують інший варіант проживання.

Що відомо про масований удар Росії 24 травня?

У Києві внаслідок удару загинули щонайменше 2 людини, а кількість постраждалих зранку сягнула 56. Вибухи вночі лунали також у напрямку Старокостянтинова, у Черкасах, Кропивницькому та на Київщині.

На Київщині під час нічної атаки загинули 2 чоловіків у Бучанському та Обухівському районах, ще 9 людей постраждали, серед них немовля. Пошкодження та пожежі зафіксували у Білій Церкві, Вишгороді, Борисполі, Горенці, Вишневому, Білогородці, Крюківщині, Пухівці та кількох селах Фастівського району.

Уночі 24 травня Повітряні сили підтвердили пуск 1 балістичної ракети середньої дальності з району полігону "Капустін Яр" в Астраханській області по Білій Церкві. Водночас у Київській обласній прокуратурі зазначили, що точно встановити тип ракети, якою вдарили по Київщині, на той момент ще не вдалося.