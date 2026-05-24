Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як Зеленський коментує масований удар?

Володимир Зеленський повідомив про щонайменше 83 постраждалих внаслідок ворожих ударів від початку доби. На жаль, також є загиблі.

За словами президента, удар був масштабним: Росія випустила 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також 600 дронів.

