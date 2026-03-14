У Броварах "Шахед" впав на приватний сектор: місцеві пригадали момент атаки

У Броварах 14 березня фіксують наслідки масованої російської атаки. Через падіння ворожого безпілотника там пошкоджено приватний сектор, автівки та будівлі.

Про перші хвилини після удару розповів місцевий житель для "Трибуна-Бровари".

Дивіться також "Шахед" упав за 30 метрів від мобільно-вогневої групи: відео моторошного моменту

Що відомо про атаку на Бровари?

Журналісти розповіли, що під час масованої атаки Росії по Україні "Шахед" упав у приватному секторі Броварів. Унаслідок вибуху пошкоджено два житлові будинки та господарські споруди.

Мешканець одно з пошкоджених будинків розповів, що під час атаки перебував на першому поверсі. Його дружина з сином були на другому, а мати відпочивала в іншій кімнаті.

Я почув як "Шахед" падає, потім вибух, а далі ми почали швидко збиратись. Почало все розгоратись. Взяли документи та інше, і просто вийшли (з будинку – 24 Канал),

– пригадав чоловік.

Очевидець про перші хвилини російської атаки:

Опісля він намагався перекрити газ, щоб уникнути можливого вибуху. Проте падіння БпЛА спричинило пошкодження лазні, підсобного приміщення та гаража, де були чотири мотоцикли. У пожежі загинули двоє кроликів.

Наслідки російської атаки на Бровари / Фото Суспільного

Також зазначається, що поряд із приватними будинками значно понівечено будівлю торгово-логістичного центру. Триває ліквідація наслідків.

Інші наслідки масованого удару по Київщині