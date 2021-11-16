"Порожні стільці": на Софійській площі відбулася символічна акція на підтримку бранців Кремля

На Софійській площі у Києві провели зворушливу акцію "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів, яких утримують російські окупанти. Вона відбулася 15 листопада.

До дійства долучилися співаки, актори та колишні бранці Кремля. Його метою було привернення уваги до поневолення сотень українців в тимчасово окупованому Криму та частині Донбасу.

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До акції долучилися зірки естради, кіно, театру та колишні політв'язні / Фото Суспільного

Символіка болю

Аби нагадати, що окупанти незаконно ув'язнили українських громадян, організатори акції встановили у середмісті столиці інсталяцію з порожніх стільців. До кожного з них прикріпили табличку з іменем людини, яка стала заручником ворожої Росії.

Крім того, співачка Христина Соловій, акторка Рима Зюбіна, колишній політв’язень та журналіст Микола Семена, акторка Наталя Сумська і режисерка Ірина Цілик зачитали свої листи до цих людей.

За інформацією Центру громадянських свобод, щонайменше300 українців перебувають у полоні на Донбасі, а ще 127 у в'язницях Росії та окупованого Криму.



До кожного порожнього стільця прикріпили табличку з іменем політв'язня / Фото Суспільного

"Те, чого не має бути в 21 столітті"

У листі до ув'язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка співачка Христина Соловій подякувала за сміливість писати правду про життя на окупованому півострові. Саме за це чоловіку і довелося поплатитися свободою.

Ваші листи з неволі змушують здригатися від жаху, по-журналістськи ви описуєте те, чого взагалі немає бути в 21 столітті. Що стало, на жаль, вашим життєвим досвідом: тортури, знущання, незаконні затримання,

– написала виконавиця.



В акції також взяла участь режисерка Ірина Цілик / Фото Суспільного

"Ви – наш зв'язок із Кримом"

Акторка Наталія Сумська присвятила свого листа політв'язню Наріману Джелялову. Вона наголосила, що людям, яких утримують у катівнях окупанти, вкрай важливо відчувати і чути своїх співвітчизників.

"Дорогий Нарімане. Ви дійсно для нас дорогий, як і ваша сім’я, ви є нашим зв'язком із Кримом. Я вірю і всім серцем бажаю, щоб ви повернулися у свою домівку", – проникливо звернулася до Джелялова зірка театру.



Наталія Сумська написала листа Наріману Джелялову / Фото Суспільного

Трагедія однієї родини

Колишній бранець загарбників Микола Семена написав глибокі рядки для активістки з Донбасу Наталії Стаценко. Спершу російські злочинці запроторили її до катівні "Ізоляція", а згодом перевели до слідчого ізолятора Донецька.

"Їй дуже тяжко, тому що вона та її дочка – хворі люди. Якраз перед затриманням їй мали робити операцію, але найманці не дозволили їй побути на волі до операції, заарештували її, що посилює всю її трагедію і всі її страждання. Зараз вона перебуває під судом у дуже тяжкому стані", – розповів Семена.



Микола Семена написав листа активістці з Донбасу Наталії Стаценко / Фото Суспільного

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