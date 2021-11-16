До дійства долучилися співаки, актори та колишні бранці Кремля. Його метою було привернення уваги до поневолення сотень українців в тимчасово окупованому Криму та частині Донбасу.

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До акції долучилися зірки естради, кіно, театру та колишні політв'язні / Фото Суспільного

Символіка болю

Аби нагадати, що окупанти незаконно ув'язнили українських громадян, організатори акції встановили у середмісті столиці інсталяцію з порожніх стільців. До кожного з них прикріпили табличку з іменем людини, яка стала заручником ворожої Росії.

Крім того, співачка Христина Соловій, акторка Рима Зюбіна, колишній політв’язень та журналіст Микола Семена, акторка Наталя Сумська і режисерка Ірина Цілик зачитали свої листи до цих людей.

Важливо! За інформацією Центру громадянських свобод, щонайменше 300 українців перебувають у полоні на Донбасі, а ще 127 у в'язницях Росії та окупованого Криму.



До кожного порожнього стільця прикріпили табличку з іменем політв'язня / Фото Суспільного

"Те, чого не має бути в 21 столітті"

У листі до ув'язненого в Криму журналіста Владислава Єсипенка співачка Христина Соловій подякувала за сміливість писати правду про життя на окупованому півострові. Саме за це чоловіку і довелося поплатитися свободою.

Ваші листи з неволі змушують здригатися від жаху, по-журналістськи ви описуєте те, чого взагалі немає бути в 21 столітті. Що стало, на жаль, вашим життєвим досвідом: тортури, знущання, незаконні затримання,

– написала виконавиця.



В акції також взяла участь режисерка Ірина Цілик / Фото Суспільного

"Ви – наш зв'язок із Кримом"

Акторка Наталія Сумська присвятила свого листа політв'язню Наріману Джелялову. Вона наголосила, що людям, яких утримують у катівнях окупанти, вкрай важливо відчувати і чути своїх співвітчизників.

"Дорогий Нарімане. Ви дійсно для нас дорогий, як і ваша сім’я, ви є нашим зв'язком із Кримом. Я вірю і всім серцем бажаю, щоб ви повернулися у свою домівку", – проникливо звернулася до Джелялова зірка театру.



Наталія Сумська написала листа Наріману Джелялову / Фото Суспільного

Трагедія однієї родини

Колишній бранець загарбників Микола Семена написав глибокі рядки для активістки з Донбасу Наталії Стаценко. Спершу російські злочинці запроторили її до катівні "Ізоляція", а згодом перевели до слідчого ізолятора Донецька.

"Їй дуже тяжко, тому що вона та її дочка – хворі люди. Якраз перед затриманням їй мали робити операцію, але найманці не дозволили їй побути на волі до операції, заарештували її, що посилює всю її трагедію і всі її страждання. Зараз вона перебуває під судом у дуже тяжкому стані", – розповів Семена.



Микола Семена написав листа активістці з Донбасу Наталії Стаценко / Фото Суспільного

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