К действу присоединились певцы, актеры и бывшие пленники Кремля. Его целью было привлечение внимания к пленению сотен украинцев во временно оккупированном Крыму и части Донбасса.

Актуально За "неповиновение полиции": оккупанты в Крыму незаконно арестовали адвоката политзаключенных



К акции присоединились звезды эстрады, кино, театра и бывшие политзаключенные / Фото Суспільного

Символика боли

Чтобы напомнить, что оккупанты незаконно арестовали украинских граждан, организаторы акции установили в центре столицы инсталляцию из пустых стульев. К каждому из них прикрепили табличку с именем человека, который стал заложником враждебной России.

Кроме того, певица Кристина Соловий, актриса Рима Зюбина, бывший политзаключенный и журналист Николай Семена, актриса Наталья Сумская и режиссер Ирина Цилык зачитали свои письма этим людям.

Важно! По информации Центра гражданских свобод, по меньшей мере, 300 украинцев находятся в плену на Донбассе, а еще 127 в тюрьмах России и оккупированного Крыма.



К каждому пустому стулу прикрепили табличку с именем политзаключенного / Фото Суспільного

"То, чего не должно быть в 21 веке"

В письме к заключенному в Крыму журналисту Владиславу Есипенко певица Кристина Соловий поблагодарила за смелость писать правду о жизни на оккупированном полуострове. Именно за это мужчине и пришлось поплатиться свободой.

Ваши письма из заключения заставляют вздрагивать от ужаса, по-журналистски вы описываете то, чего вообще не должно быть в 21 веке. Что стало, к сожалению, вашим жизненным опытом: пытки, издевательства, незаконные задержания,

– написала исполнительница.



В акции также приняла участие режиссер Ирина Цилык / Фото Суспільного

"Вы – наша связь с Крымом"

Актриса Наталья Сумская посвятила свое письмо политзаключенному Нариману Джелялову. Она подчеркнула, что людям, которых держат в пыточных оккупанты, крайне важно чувствовать и слышать своих соотечественников.

"Дорогой Нариман. Вы действительно для нас дорог, как и ваша семья, вы являетесь нашей связью с Крымом. Я верю и всем сердцем желаю, чтобы вы вернулись в свой дом", – проникновенно обратилась к Джелялову звезда театра.



Наталья Сумская написала письмо Нариману Джелялову / Фото Суспільного

Трагедия одной семьи

Бывший пленник захватчиков Николай Семена написал глубокие строчки для активистки с Донбасса Натальи Стаценко. Сначала российские преступники заключили ее в пыточную "Изоляция", а впоследствии перевели в следственный изолятор Донецка.

"Ей очень тяжело, потому что она и ее дочь – больные люди. Как раз перед задержанием ей должны были делать операцию, но наемники не позволили ей побыть на свободе до операции, арестовали ее, что усиливает всю ее трагедию и все ее страдания. Сейчас она находится под судом в очень тяжелом состоянии", – рассказал Семена.



Николай Семена написал письмо активистке с Донбасса Наталье Стаценко / Фото Суспільного

Как оккупанты издеваются над украинцами