О развязке скандальной истории в ответе на журналистский запрос рассказали в Национальной полиции. Правоохранители уточнили, что никакие уголовные производства в отношении владельцев заведения не открывались.

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На нарушение закрыли глаза

В документе отметили, что в полицию действительно поступали жалобы от граждан на кафе Nebos, сотрудники которого игнорировали карантин и откровенно рассказывали об этом в соцсетях. Из-за этого Госпродпотребслужба Киева составила на заведение протокол за:

отсутствие разметки дистанции;

журнала термометрии и уборки;

информации о COVID-19.

Однако при повторной проверке сотрудники полиции выявили только незначительные нарушения. Большинство недостатков устранены,

– отметили правоохранители.

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Также полицейские добавили, что владельцы заведения не явились на их вызовы. Следовательно, с ними не смогли провести профилактическую беседу и привлечь к административной ответственности.

В то же время в полиции пообещали, что обязательно отреагируют, если рестораторы прибегнут к нарушениям и те будут зафиксированы.



Полиция не смогла наказать кафе Nebos за нарушение карантина / Фото 24 канала

Пир во время "чумы"

Вызывающее поведение владельцев Nebos возмутило многих киевлян. Люди начали обваливать их рейтинг в отзывах в Google и обратились в полицию и Госпродпотребслужбу.

В конце концов в кафе все же пришли с рейдом и предупредили, что карантинный саботаж его работников грозит штрафом в размере 17 000–170 000 гривен.

Несмотря на это, владелец заведения выложил в сеть видео, на котором хвастался отсутствием ограничений, проверки сертификатов и пренебрежением к ношению масок.