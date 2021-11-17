Про розв'язку скандальної історії у відповіді на журналістський запит розповіли у Національній поліції. Правоохоронці уточнили, що жодні кримінальні провадження щодо власників закладу не відкривалися.

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На порушення закрили очі

У документі зазначили, що до поліції справді надходили скарги від громадян на кафе Nebos, співробітники якого ігнорували карантин і відверто розповідали про це у соцмережах. Через це Держпродспоживслужба Києва склала на заклад протокол за:

відсутність розмітки дистанції;

журналу термометрії та прибирання;

інформації про COVID-19.

Однак при повторній перевірці працівники поліції виявили тільки незначні порушення. Більшість недоліків усунуто,

– зазначили правоохоронці.

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Також поліцейські додали, що власники закладу не з'явилися на їхні виклики. Відтак, з ними не змогли провести профілактичну бесіду та притягнути до адміністративної відповідальності.

Водночас у поліції пообіцяли, що обов'язково відреагують, якщо ресторатори вдадуться до порушень і ті будуть зафіксовані.



Поліція не змогла покарати кафе Nebos за порушення карантину / Фото 24 каналу

Бенкет під час "чуми"

Зухвала поведінка власників Nebos обурила багатьох киян. Люди почали обвалювати їх рейтинг у відгуках в Google та звернулися до поліції та Держпродспоживслужби.

Зрештою в кафе таки прийшли з рейдом і попередили, що карантинний саботаж його працівників загрожує штрафом у розмірі 17 000 – 170 000 гривень.

Попри це, власник закладу виклав у мережу відео, на якому хизувався відсутністю обмежень, перевірки сертифікатів та нехтуванням носіння масок.