Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Как спасают пострадавшее водоем от загрязнения?

Попадание в автозаправочную станцию в Оболонском районе Киева в ночь на 2 июля привело к масштабной утечке нефтепродуктов в Кирилловское озеро, которое является частью системы озер Опечень.

Благодаря оперативной работе служб распространение основной массы топлива удалось сдержать на подходах к водоему. Однако, по предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии,

– отметили в ведомстве.

Для ликвидации последствий катастрофы специалисты реализуют двухэтапный план экстренной очистки водоема. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали нефтяное пятно с помощью боновых заграждений. В настоящее время спецтехника собирает и удаляет основной слой загрязнения толщиной 5–7 сантиметров с помощью плавучих насосов-скимеров.

На втором этапе запланирована обработка акватории Кирилловского озера специальным сорбентом. Это вещество должно связать остатки нефтяной пленки в плотные соединения для их последующего сбора. Такой шаг позволит предотвратить оседание химикатов на дно и защитит подземные воды от загрязнения, пояснили в министерстве.

Загрязнение удалось локализовать в первые часы, но ущерб для окружающей среды чрезвычайно серьезен. Минэкономики уже приступило к фиксации экологического ущерба,

– сообщила заместитель министра Ирина Овчаренко.

В ближайшее время Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить комплексный план ликвидации. Он предусматривает не только окончательную очистку воды, но и постоянный мониторинг ее качества, контроль за состоянием соседних водоемов, оценку экологического ущерба и долгосрочное восстановление экосистемы.

Киевлян призывают к осторожности. До полной нормализации химических показателей воды жителям города строго запрещено купаться, рыбачить и вообще контактировать с водой в озерах Кирилловском и Иорданском.

Что стало причиной масштабной утечки?

Напомним, накануне глава Минэкономики Алексей Соболев пояснил, что озеро было загрязнено из-за повреждения емкостей нефтебазы WOG во время вражеской атаки 2 июля. Нефтепродукты попали в Кирилловское озеро через систему сточных вод.

Чиновник отметил, что пообщался с компанией WOG, которая согласилась предоставить необходимые резервуары и спецтехнику для откачки нефтяной смеси.

По состоянию на 3 июля ориентировочный объем загрязненного слоя воды оценивался примерно в 1 700 кубических метров. К счастью, попадания опасных веществ в Днепр специалисты не зафиксировали.