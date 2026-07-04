Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

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Як рятують постраждалу водойму від забруднення?

Влучання по автозаправній станції в Оболонському районі Києва у ніч проти 2 липня призвело до масштабного витоку нафтопродуктів в озеро Кирилівське, яке є частиною системи озер Опечень.

Завдяки оперативній роботі служб поширення основної маси пального вдалося стримати на підходах до водойми. Проте за попередніми розрахунками, в озеро все ж потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії,

– зазначили у відомстві.

Для ліквідації наслідків катастрофи фахівці втілюють двоетапний план екстреного очищення водойми. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували масляну пляму за допомогою бонових загороджень. Наразі спецтехніка збирає та видаляє основний шар забруднення, товщиною 5 – 7 сантиметрів, за допомогою плавучих насосів-скімерів.

На другому етапі заплановано обробку акваторії Кирилівського озера спеціальним сорбентом. Ця речовина має зв'язати залишки масляної плівки у щільні сполуки для їхнього подальшого збору. Такий крок дозволить запобігти осіданню хімікатів на дно та захистить підземні води від отруєння, пояснили у міністерстві.

Забруднення вдалося локалізувати в перші години, але шкода для довкілля є надзвичайно серйозною. Мінекономіки вже долучилося до фіксації екологічних збитків,

– повідомила заступниця міністра Ірини Овчаренко.

Найближчим часом Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має затвердити комплексний план ліквідації. Він передбачає не лише фінальне очищення води, а й постійний моніторинг її якості, контроль за станом сусідніх водойм, оцінку екологічних збитків та довгострокове відновлення екосистеми.

Киян закликають бути обережними. До повної нормалізації хімічних показників води жителям міста суворо забороняють купатися, рибалити та взагалі контактувати з водою в озерах Кирилівському та Йорданському.

Що стало причиною масштабного витоку?

Нагадаємо, напередодні очільник Мінекономіки Олексій Соболев пояснив, що озеро було забруднене через пошкодження ємностей нафтобази WOG під час ворожої атаки 2 липня. Нафтопродукти потрапили до Кирилівського озера через систему стічних вод.

Урядовець зазначив, що поспілкувався із компанією WOG, яка погодилась надати необхідні резервуари та спецтехніку для відкачування нафтової суміші.

Станом на 3 липня орієнтовний об'єм забрудненого шару води оцінювали у близько 1 700 кубічних метрів. На щастя, потрапляння небезпечних речовин до Дніпра фахівці не зафіксували.