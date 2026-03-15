В Василькове боевая часть от ракеты Х-101 влетела прямо в спальню к 19-летней девушке

Во время очередной российской атаки на Украину 14 марта под ударом оказался Васильков Киевской области. В дом, в котором спала 19-летняя девушка, попала боевая часть вражеской ракеты Х-101.

К счастью, снаряд не сдетонировал. Об инциденте проинформировал начальник управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.

Что известно об обломках ракеты в жилом доме?

Отмечается, что в момент атаки в частном доме в Василькове находились 19-летняя девушка и ее мать. Боевая часть от ракеты Х-101 залетела прямо в спальню девушки. Еще одна боевая часть упала на крышу машины во дворе дома.

Справочно! Крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (до 12 ракет) или Ту-95МС (до 8 ракет на внешней подвеске). Максимальная дальность полета превышает 5,5 тысячи километров.



Боевая часть ракеты упала на крышу автомобиля / Фото со страницы Сергея Болвинова

Обе женщины остались невредимыми, однако здание в результате удара полуразрушено. Семью эвакуировали с места происшествия, где работают взрывотехники. Территория дома охраняется полицейскими. Специалисты работают над обезвреживанием боеприпасов.

Отметим также, что во время массированной атаки 14 марта Россия выпустила по Украине 498 средств воздушного нападения, Силам обороны удалось нейтрализовать 460 целей, в том числе все запущенные 58 ракет, а также еще 402 беспилотника разных типов.

Несмотря на высокую эффективность ПВО, зафиксирован ряд попаданий и разрушений в регионах. В частности, в Николаевской области в Баштанском районе пострадал промышленный объект и три грузовика, в Черниговской области дроны повредили энергетическую инфраструктуру, а в Харьковской области вражеский беспилотник попал в пригородный поезд.

К счастью, в этих инцидентах обошлось без человеческих жертв. Впрочем, больше всего разрушений и, к сожалению, жертв было в Киевской области.

Какие последствия обстрела Киевщины 14 марта?