"Борисполь" не паникует: в аэропорту ко Дню единения выступил хор

Международный аэропорт "Борисполь" присоединился ко Дню единения. Народный хор исполнил здесь патриотические песни.

Любительский вокальный ансамбль "Орияна" исполнил украинские песни. Также в 10:00 прозвучал государственный гимн.

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"Борисполь" присоединился ко Дню единения: смотрите видео

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На странице аэропорта отметили, что все работают в обычном режиме.

"Международный аэропорт "Борисполь" не паникует. Каждый день мы встречаем и провожаем самолеты, соединяя нашу страну с миром", – отметили представители аэропорта.

Как в Украине отмечают День единения

Президент Владимир Зеленский подписал указ , которым провозгласил 16 февраля Днем единения. Западные СМИ называли эту дату днем нового вторжения России в Украину.

Текст публикации фейсбук-страницы аэропорта "Борисполь"

Наше будущее – в Украине!

Международный аэропорт "Борисполь" не паникует и работает в обычном режиме. Каждый день мы встречаем и провожаем самолеты, соединяя нашу страну с миром.

Указом Президента Украины Владимира Зеленского 16 февраля объявлено Днем единения. Всеукраинская акция объединит всю страну.

В Международном аэропорту "Борисполь" народный любительский вокальный ансамбль "Орияна" исполнит патриотические песни, в 10:00 прозвучит Государственный гимн. Слава Украине!