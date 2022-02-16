"Борисполь" не паникует: в аэропорту ко Дню единения выступил хор
Международный аэропорт "Борисполь" присоединился ко Дню единения. Народный хор исполнил здесь патриотические песни.
Любительский вокальный ансамбль "Орияна" исполнил украинские песни. Также в 10:00 прозвучал государственный гимн.
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"Борисполь" присоединился ко Дню единения: смотрите видео
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На странице аэропорта отметили, что все работают в обычном режиме.
"Международный аэропорт "Борисполь" не паникует. Каждый день мы встречаем и провожаем самолеты, соединяя нашу страну с миром", – отметили представители аэропорта.Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым провозгласил 16 февраля Днем единения. Западные СМИ называли эту дату днем нового вторжения России в Украину.
Как в Украине отмечают День единения
- На стадионе НСК "Олимпийский" состоялась акция с самым большим в Киеве сине-желтым флагом. Участие в шествии приняли почти 300 человек.
- Военные в зоне ООС поздравили всех с Днем единения. Командующий Объединенных сил Александр Павлюк сказал, что именно благодаря украинцам армия уже 8 год сдерживает врага.
- Также ко Дню единения в Украине стартовал телемарафон.
- Володимир та Олена Зеленские запустили в соцсетях флешмоб #UAразом. Они призывают публиковать фото в национальной символике.
- Инициативу Зеленских подхватила группа Kalush. Музыканты символически передали эстафету конкурентам из Нацотбора – Alina Pash и Wellboy.
- Также Зеленский в пределах Дня единения с рабочей поездкой 16 февраля посетит Ровненскую и Донецкую области. Президент соберет дипломатов.
Текст публикации фейсбук-страницы аэропорта "Борисполь"
Наше будущее – в Украине!
Международный аэропорт "Борисполь" не паникует и работает в обычном режиме. Каждый день мы встречаем и провожаем самолеты, соединяя нашу страну с миром.
Указом Президента Украины Владимира Зеленского 16 февраля объявлено Днем единения. Всеукраинская акция объединит всю страну.
В Международном аэропорту "Борисполь" народный любительский вокальный ансамбль "Орияна" исполнит патриотические песни, в 10:00 прозвучит Государственный гимн. Слава Украине!