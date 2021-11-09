По словам депутата Бориспольского городского совета и врача Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Ильи Луцива, предмет у пациента обнаружили реаниматологи.

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Медучреждение могло взорваться

Медик уточнил, что нарушителю удалось пронести оружие в помещение с кислородом, который является взрывоопасным. К счастью, гранату вовремя заметили. В конце концов директор больницы вынес ее и обезвредил.

Новости с передовой. Пациент принес в COVID-отделение гранату! Я знаю, что порой хотите поубивать врачей, но ведь от этого и пациенты пострадают. Граната в помещении с кислородом в разы опаснее!

– написал Луцев.

Всех спасла бдительность

Главный врач медучреждения Александр Щур рассказал УНН, что мужчина взял гранату с собой еще на этапе госпитализации. Однако заметили ее лишь во время перевода пациента в реанимацию. На место происшествия сразу же вызвали правоохранителей.

Другие инциденты с вооруженными злоумышленниками в больницах

В больницу Василькова в конце октября ворвался нетрезвый мужчина с пистолетом. Он взял на прицел медсестру, но она успела вызвать полицию.

А в Броварах неадекватный молодой человек 20 сентября ранил ножом сотрудницу инфекционного отделения детской больницы. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия через окно.

Текст публикации Ильи Луцива:

Новости с передовой ... пациент принес в COVID-отделение гранату! Я знаю, что порой хотите поубивать врачей, но ведь от этого и пациенты пострадают...

ПС: граната в помещении с кислородом в разы опаснее!

ППС: спасибо, реаниматологи, за наблюдательность, и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!!!