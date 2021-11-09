За словами депутата Бориспільської міської ради та лікаря Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Іллі Луціва, предмет у пацієнта виявили реаніматологи.

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Медзаклад могло висадити у повітря

Медик уточнив, що порушнику вдалося пронести зброю до приміщення з киснем, який є вибухонебезпечним. На щастя, гранату вчасно помітили. Зрештою директор лікарні виніс її та знешкодив.

Новини з передової. Пацієнт приніс у COVID-відділення гранату! Я знаю, що деколи хочете повбивати лікарів, але ж від цього і пацієнти постраждають. Граната в приміщенні з киснем врази небезпечніша!

– написав Луців.

Усіх врятувала пильність

Головний лікар медустанови Олександр Щур розповів УНН, що чоловік взяв гранату із собою ще на етапі госпіталізації. Однак помітили її лише під час переведення пацієнта до реанімації. На місце події одразу ж викликали правоохоронців.

Інші інциденти з озброєними зловмисниками в лікарнях

У лікарню Василькова наприкінці жовтня вдерся нетверезий чоловік з пістолетом. Він взяв на приціл медсестру, але вона встигла викликати поліцію.

А у Броварах неадекватний молодик 20 вересня поранив ножем співробітницю інфекційного відділення дитячої лікарні. Нападнику вдалося втекти з місця події через вікно.

Текст публікації Іллі Луціва:

Новини з передової… Пацієнт приніс в COVID-відділення гранату! Я знаю, що деколи хочете повбивати лікарів, але ж від цього і пацієнти постраждають...

ПС: граната в приміщенні з киснем в рази небезпечніша!

ППС: дякуємо, реаніматологи, за спостережливість, і директору за те, що виніс і знешкодив небезпечний предмет!!!