В Днепровском районе "заминировали" гимназию

20 января 2022 , 09:06
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Источник:

24 канал

В Киеве по улице Ивана Миколайчука, 9А "заминировали" гимназию №191 имени Павла Тычины. Уведомление поступило администрации утром 20 января.

Известно, что в этом заведении дети углубленно изучают иностранный язык. Оно находится в Днепровском районе столицы.

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Всех эвакуировали

Как сообщили 24 каналу в администрации гимназии, по состоянию на 8:53 полиция, взрывотехники и спасатели еще проверяли помещение и близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Всех учеников и работников эвакуировали из здания.

Учеников и учителей эвакуировали из гимназии на время проверки / Фото из телеграм-канала "Киев сейчас"

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Автор: Вікторія Довгань