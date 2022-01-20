В Днепровском районе "заминировали" гимназию

В Киеве по улице Ивана Миколайчука, 9А "заминировали" гимназию №191 имени Павла Тычины. Уведомление поступило администрации утром 20 января.

Известно, что в этом заведении дети углубленно изучают иностранный язык. Оно находится в Днепровском районе столицы.

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Всех эвакуировали

Как сообщили 24 каналу в администрации гимназии, по состоянию на 8:53 полиция, взрывотехники и спасатели еще проверяли помещение и близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Всех учеников и работников эвакуировали из здания.

Учеников и учителей эвакуировали из гимназии на время проверки / Фото из телеграм-канала "Киев сейчас"

Волне "минирований" нет конца

Более 40 школ столицы и Апелляционный суд злоумышленники "заминировали" 18 января. Тогда людей тоже пришлось экстренно выводить на улицу.

А 17 января "мишенью" телефонных террористов стали две киевские станции метро – сначала они "заминировали" станцию "Позняки", а затем пригрозили взорвать "Театральную".

Кроме того, 16 января сообщения о "минировании" поступили в торгово-развлекательные центры Gulliveг, Ocean Plaza, универмаг "Украина", а также в аэропорт "Киев".

Касается темы – сюжет о минировании моста Метро: смотрите видео