Достаточно тепло и солнечно: какой будет погода в Киеве в последний день лета

В Киеве и области 31 августа будет облачно с прояснениями. Температура воздуха максимально составит 23 градуса в городе и 24 градуса – по области.

В последний день лета в Киеве будет достаточно тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.

Интересно Ночная красота молний: киевляне в сети поделились невероятными фото

Погода в Киеве и области 31 августа

Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов тепла. В области предусматривают на 1 градус больше. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на Киевщине 31 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

По данным ресурса Windy.com последний день лета будет немного холоднее. Температура воздуха составит +17 – +21, однако скорость ветра будет меньше – максимум 8 метров в секунду.

Прогноз на 31 августа в Киеве / данные Windy.com

Погода в Киеве: последние новости