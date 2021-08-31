Достаточно тепло и солнечно: какой будет погода в Киеве в последний день лета
Источник:Укргидрометцентр
В Киеве и области 31 августа будет облачно с прояснениями. Температура воздуха максимально составит 23 градуса в городе и 24 градуса – по области.
В последний день лета в Киеве будет достаточно тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.
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Погода в Киеве и области 31 августа
Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов тепла. В области предусматривают на 1 градус больше. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на Киевщине 31 августа / Скриншот из Укргидрометцентра
По данным ресурса Windy.com последний день лета будет немного холоднее. Температура воздуха составит +17 – +21, однако скорость ветра будет меньше – максимум 8 метров в секунду.
Прогноз на 31 августа в Киеве / данные Windy.com
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