Как отметили в пресс-службе ГБР, фигурантами уголовного производства являются 3 патрульных и работницы отдела дознания. Само преступление произошло в июле 2020 года при задержании двух предполагаемых торговцев наркотиками.
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Адвокат стал случайным свидетелем задержания, после чего начал защищать их права.
Выбили телефон, повалили на землю и избили
Полицейские не дали адвокату выполнять свою работу / Фото ГБР
- По данным следствия, юрист предложил задержанным супругам правовую помощь и заключил с ними соответствующее устное соглашение.
- Полицейским адвокат показал свое удостоверение и потребовал снять с подзащитных наручники. Правоохранители это сделать отказались.
- Когда же на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, инспектор Святошинского управления полиции решила не пускать юриста на место осмотра. Также она запретила мужчине фиксировать следственные действия на мобильный.
- Патрульные выполняли все незаконные указания полицейского, отталкивали адвоката, выбили из его рук смартфон.
- Кроме того, мужчину повалили на землю и несколько раз ударили, после чего надели на потерпевшего наручники и доставили в отдел полиции.
Действия инспектора отдела дознания квалифицировали как вмешательство в деятельность адвоката с использованием своего служебного положения. Двум патрульным инкриминируют превышение власти, которое сопровождалось насилием, а еще одному их коллеге – две вышеупомянутые статьи.
Если суд признает полицейских виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы с запретом работать в правоохранительных органах на 3 года после освобождения.
Задерживали ли подозреваемых и отстранили ли их от работы после нападения на адвоката, в ГБР не сообщили.
Смотрите видео с места нападения на адвоката со стороны полицейских: