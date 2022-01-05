Хотел сманеврировать: под Киевом водитель пустил под откос грузовик с дровами

Возле Киева правоохранители остановили грузовик, который вез дрова. Водитель пустил фуру в кювет.

Инцидент произошел 5 января в Буче. Происходят следственные действия и устанавливают обстоятельства.

Обратите внимание На Северном мосту в Киеве водитель внедорожника спровоцировал ДТП и скончался

У водителя не было документов

Правоохранители во время патрулирования остановили грузовик. По их информации, у 25-летнего водителя не было документов и он вез древесину в столицу на продажу.

Перевернутый грузовик с дровами / Коллаж 24 канала

Водитель, как отметили в полиции, останавливая автомобиль на улице Новое Шоссе, не справился с управлением. Он хотел совершить маневр, но въехал в кювет.

Что ждет водителя

Полицейские открыли уголовное производство касательно незаконной рубки и перевозке древесины. И грузовик, и дрова изъяли.

Водитель хотел совершить маневр / Фото полиции Киевщины

Кроме того, правоохранители составили административный протокол. Он касался нарушений ПДД.

В то же время, жители Бучи уверены, что инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. "Водитель психанул, бросил машину в кювет и пошел пешком", – идет речь в соцсетях.

Последние ДТП с грузовиками