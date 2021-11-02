Я бы не сказал, что ситуация стабилизировалась, – заместитель Кличко о COVID-19 в Киеве

В Киеве из-за обострения COVID-19 увеличивается количество больных и госпитализированных. Учитывая это, трудно сказать, что ситуация в столице стабилизировалась.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в эфире 24 канала. Он отметил, что в конце недели (5 – 7 ноября) местные власти будут делать срез и принимать соответствующие решения о дальнейшем плане действий.

К теме В Киеве за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей

"Учитывая количество больных даже за прошедший день (1 ноября – 24 канал) и количество госпитализированных, я бы еще насчет Киева не говорил, что ситуация стабилизировалась", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Какова ситуация в больницах

По словам Поворозника, сейчас в Киеве есть более чем 6 тысяч коек для больных коронавирусом. Власть имеет возможность увеличить их количество, но вопрос в кислороде, который должен быть к ним подведен.

Заместитель главы КГГА отметил, что сейчас проблемы с наличием кислорода в столице нет.

Единственное что, его нужно завозить гораздо чаще, чем это было раньше. Резервуары, которые стоят в больницах, не рассчитаны на такое большое количество употребления кислорода,

– рассказал Поворозник.

Узнайте больше В Украине заработали заводы по производству кислорода, работа которых останавливалась

Как он пояснил, жесткие ограничения в Киеве ввели для того, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Если этого будет недостаточно, то власть будет принимать дополнительные решения.

Поворозник рассказал о ситуации с COVID-19 в Киеве: смотрите видео

Коронавирус в Киеве: коротко

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Киеве с 1 ноября ввели дополнительные карантинные ограничения. Например, только привитые жители столицы или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать кафе, торговые центры, спортзалы и кинотеатры.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, от COVID-19 в Киеве в течение 1 ноября умерли 60 пациентов. Это является максимальным значением с начала пандемии.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц – до 1 декабря.

В Киеве фиксируют рекордные очереди на вакцинацию от коронавируса. Учитывая это, в гостиницах "Киев" и "Национальный", которые находятся в управлении Верховной Рады, также откроют пункты прививок.



Карантинные зоны Украины на 1 ноября / Инфографика 24 канала