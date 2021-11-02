Про це розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що наприкінці тижня (5 – 7 листопада) місцева влада робитиме зріз й ухвалюватиме відповідні рішення про подальший план дій.

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"Враховуючи кількість хворих навіть за минулий день (1 листопада – 24 канал) і кількість госпіталізованих, я б ще щодо Києва не говорив, що ситуація стабілізувалася", – наголосив перший заступник голови КМДА.

Яка ситуація у лікарнях

За словами Поворозника, наразі у Києві є більше ніж 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус. Влада має можливість збільшити їхню кількість, але питання у кисні, який має бути до них підведений.

Заступник голови КМДА зауважив, що наразі проблеми з наявністю кисню у столиці немає.

Єдине що, його потрібно завозити набагато частіше, аніж це було раніше. Резервуари, які стоять у лікарнях, не розраховані на таку велику кількість вживання кисню,

– розповів Поворозник.

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Як він пояснив, жорсткі обмеження у Києві ввели для того, щоб стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу. Якщо цього буде недостатньо, то влада ухвалюватиме додаткові рішення.

Поворозник розповів про ситуацію з COVID-19 у Києві: дивіться відео



Коронавірус у Києві: коротко

Через погіршення ситуації з COVID-19 у Києві з 1 листопада запровадили додаткові карантинні обмеження. Наприклад, лише щеплені мешканці столиці або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати кафе, торговельні центри, спортзали та кінотеатри.

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, від COVID-19 у Києві впродовж 1 листопада померли 60 пацієнтів. Це є максимальним значенням з початку пандемії.

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що через стрімке поширення COVID-19 Київ може пробути у червоній карантинній зоні цілий місяць – до 1 грудня.

У Києві фіксують рекордні черги на вакцинацію від коронавірусу. Зважаючи на це, у готелях "Київ" та "Національний", які перебувають в управлінні Верховної Ради, також відкриють пункти щеплень.



Карантинні зони України на 1 листопада / Інфографіка 24 каналу