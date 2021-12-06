Киев погрузился в подготовку к Новому году: яркие предпраздничные фото
Источник:24 канал
В Киеве идет подготовка к новогодне-рождественским праздникам. Вечером 6 декабря на Софийской площади, где будет стоять главная елка, кипела работа.
В частности, там уже успели установить каркас под зеленую красавицу, основу будущего вертепа и первые деревянные домики зимней ярмарки. Кроме того, коммунальщики начали монтировать праздничную сцену и металлический забор.
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На Софийской площади уже установили каркас под главную елку / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Перед Софией Киевской монтируют праздничную сцену / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В центре столицы уже появились первые домики рождественской ярмарки / Фото Валентины Полищук, 24 канал
У подножия будущей елки уже установили основу под вертеп. / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Для монтажа частей декораций на Софийскую площадь пригнали специальную технику / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Коммунальщики готовятся к празднику даже в непогоду / Фото Валентины Полищук, 24 канал
На площади начали устанавливать металлический забор / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Открытие главной елки в Киеве состоится 19 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Работы по украшению Софийской площади продолжаются даже вечером / Фото Валентины Полищук
Как киевлянам будут создавать сказочную атмфосферу
- Кроме Софийской площади, новогодние локации также будут обустроены на Владимирском проезде, в Мариинском парке и на эстраде Городского сада.
- Там горожане и гости Киева смогут найти множество фотозон, фуд-корты, детские игрушки, музей новогодних украшений, мастерскую, каток и т.д.
- Главной темой стилизации города столицы к праздникам станет рождение Иисуса Христа.
- Что касается угощений, которые смогут приобрести посетители праздничного городка, то у них будет формат "to go" – это будут разнообразные закуски, которые люди будут брать сразу на прилавках без ожидания. Такой формат необходим из-за карантинных ограничений.
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