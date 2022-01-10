Поймали вероятного убийцу полицейские спустя всего несколько дней после самого преступления. По данным следствия, совершил кровавую расправу иностранец.

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Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Если, конечно, его вину докажут в суде.

Сбежал за пределы Киева

Убийство на Троещине / Фото полиции Киева

Правоохранители говорят, что накануне убийства 37-летний и 52-летний мужчины отдыхали в одном из ресторанов по улице Теодора Драйзера.

Когда клиенты заведения вышли на улицу, между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник достал нож и трижды ударил им пострадавшего точно в сердце.

Пострадавший мгновенно умер, а убийца скрылся с места происшествия.

Мужчину в луже крови заметили прохожие, которые вызвали на место происшествия полицию и медиков. Впрочем, врачам осталось только констатировать смерть погибшего.

Рядом с телом правоохранители обнаружили орудие убийства. Во время проведения первоочередных следственных мероприятий полицейские выяснили личность предполагаемого подозреваемого. Его нашли и задержали в Киевской области.

По факту убийства полицейские открыли уголовное производство и сообщили о подозрении задержанному иностранцу. Вскоре суд будет избирать для него меру пресечения.

Смотрите видео с места убийства 52-летнего иностранца в Киеве: