В Киеве из-за "минирования" эвакуировали людей из двух торговых центров: видео с места событий

Из торгово-развлекательных центров "Район" и Retroville были эвакуированы все посетители и сотрудники. В среду, 5 января, анонимы сообщили о том, что их якобы заминировали.

На кадрах с места происшествия видно, что паники среди людей нет. Они спокойно стоят на улице, ожидая, пока здание проверят.

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По тревоге подняли всех

После информации об угрозе взрыва по улице Лаврухина, 4, где расположен торговый центр "Район", туда прибыли все необходимые службы. Под зданием стояли машины скорой помощи, взрывотехнической службы, правоохранители и т.д.

Позже такое же сообщение поступило правоохранителям и по Retroville на проспекте Правды, 47. Там людей тоже организованно вывели на улицу в рамках мер безопасности

"Стратегию" не меняют

Перед Новым годом, 28 декабря, столичные "шутники" отправили ложное сообщение о минировании еще одного торгово-развлекательного центра – "Блокбастер". Тогда правоохранителям тоже пришлось эвакуировать многих людей.

Несколькими днями ранее, 25 и 26 декабря, злоумышленники своими "мишенями" выбрали тот самый "Блокбастер" и RiverMall на Днепровской набережной.

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Людей эвакуировали из Retroville в Киеве: видео

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Очередное "заминирование", на этот раз не повезло торгово-развлекательному центру "Район" на Лаврухина, 4. Персонал и посетителей эвакуировали. На месте уже работают специальные службы.

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К "заминированным" на сегодняшний день добавился еще и торгово-развлекательный центр Retroville. Также вывели персонал и посетителей. Ждут, пока пройдет специальная проверка.