В Киеве столкнулись два элитных такси Uklon: фото с места ДТП

В Голосеевском районе столицы 7 февраля произошла авария двух автомобилей. Впоследствии оказалось, что это были такси "бизнес-класса".

Об этом ДТП сообщили в местных телеграм-каналах в 12 часов. Примерно тогда и столкнулись легковушки Toyota и Kia от Uklon Businnes.

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Водитель обвинил маршрутку

Toyota двигалась в средней полосе и ее водитель планировал перестроиться на поворот направо. Водитель рассказал, что коррективы в его планы внесла маршрутка.

Мол, она внезапно отъехала от остановки и подрезала его. Поэтому водитель резко свернул на левую полосу, где врезался в другое такси этой же компании.

Как следствие, у Kia была разбита правая задняя часть корпуса, а у Toyota – левая передняя часть. Маршрутное такси в этом ДТП не пострадало.

Побитые такси в Голосеевском районе / Фото телеграма dtp.kiev.ua

На одного водителя составили протокол

Впоследствии на место прибыли правоохранители. Они составили протокол за нарушение правил дорожного движения на водителя Toyota.

Также приехали эвакуаторы, которые забрали поврежденные автомобили. От медицинской помощи водители отказались, поскольку практически не пострадали.

Несколько других аварий недавно

Во Львове 5 февраля произошло чрезвычайное ДТП с внедорожником SsangYong Rexton. По словам очевидцев, его водитель в тот день была пьяна и въехала дом. После этого она просто вышла из транспорта и убежала.

Также в тот день произошло ДТП с участием легковушки Volkswagen Jetta и грузовика MAN в Днепре. В ней сильно пострадала 19-летняя девушка, которую госпитализировали.

А 4 февраля в селе Сокольники от грузовика отлетела металлическая деталь, которая упала на легковушку позади. Как следствие, в нем пробилось лобовое стекло. В этом ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Читайте полный текст сообщения телеграма dtp.kiev.ua:

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух элитных такси Uklon Businnes в Киеве в Голосеевском районе.

Со слов представителя водителя #автомобиль Toyota двигался в средней полосе, и намеревался перестроиться на поворот направо, однако внезапно от остановки общественного транспорта выехало маршрутное такси, которое подрезало авто, в результате чего водитель вынужден был выворачивать налево к чему совершенно не был готов рулевой Kia, который двигался по левой полосе.

На месте #дтп занимались правоохранители, которые составили протокол за нарушение правил дорожного движения на водителя Toyota.

От нанесенных повреждений автомобили были забраны с проезжей части на эвакуаторах.

От медицинской помощи водители отказались.