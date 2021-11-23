Киевлян озадачили слухи о перекрытии моста Патона: в КГГА расставили точки над "i"

В сети активно начала распространяться информация о том, что с 29 ноября по 29 января мост Патона в Киеве якобы перекроют из-за аварийного состояния. Однако в КГГА и Киевавтодоре опровергли эту информацию и успокоили киевлян.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сразу отметил, что информация об экстренной необходимости перекрывать мост для ремонта является манипуляцией и не имеет никакой почвы.

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Мост не упадет

Чиновник пояснил, что состояние моста действительно является аварийным, однако в 2020 году движение организовали таким образом, чтобы сделать его безопасным. В частности, там ограничили въезд любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн. Кроме того, действует ограничение движения по крайним правым полосам в обоих направлениях.

Все это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать. Речи о перекрытии движения на мосту вообще не идет!

– сказал Поворозник.

Он также добавил, что сейчас идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации для реставрации моста Патона. После определения победителя начнутся работы по ее созданию.

Киевавтодор призвал к медиагигиене

Со своей стороны представители Киевавтодора, пишет "Сегодня", посоветовали киевлянам искать информацию только в проверенных источниках. В частности, ознакомиться со всеми ограничениями и изменениями движения в столице можно на сайте КГГА, официальных телеграм-каналах или странице Киевавтодора в фейсбуке.

"Это абсолютный фейк. Ни одного правдивого слова в этом сообщении нет. Никаких ограничений на мосту Патона не планируется", – заверили в компании жителей Киева.

Переполох из-за камнепада на мосту Патона

Бурное обсуждение среди киевлян вызвали кадры от 11 ноября, на которых от моста Патона якобы отпадают большие куски бетона и летят в Днепр.

Однако в Киевавтодоре поторопились успокоить киевлян и заверили, что на самом деле в воду падали вещи бездомных, которые там греются.

Впоследствии такой же вывод сделали и в КГГА, которая совместно с "Киевавтодормостом" провела на мосту Патона инспектирование.

Текст публикации Николая Поворозника:

Информация о перекрытии моста Патона с 29 ноября не соответствует действительности и является манипуляцией.

Отмечу, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать.

Сегодня идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста имени Евгения Оскаровича Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация является преднамеренной манипуляцией.