Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник одразу наголосив, що інформація про екстрену необхідність перекривати міст для ремонту є маніпуляцією і не має жодного підґрунтя.

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Міст не впаде

Чиновник пояснив, що стан мосту дійсно є аварійним, однак у 2020 році рух організували таким чином, щоб зробити його безпечним. Зокрема, там обмежили в’їзд будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн. Крім того, діє обмеження руху крайніми правими смугами в обох напрямках.

Усе це зроблено для зменшення навантаження на споруду. І саме у такому режимі міст продовжує працювати. Мова про перекриття руху на мосту взагалі не йде!

– сказав Поворозник.

Він також додав, що наразі триває процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації мосту Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з її виготовлення.

Київавтодор закликав до медіагігієни

Зі свого боку представники Київавтодору, пише "Сегодня", порадили киянам шукати інформацію лише на перевірених джерелах. Зокрема, ознайомитися з усіма обмеженнями та змінами руху в столиці можна на сайті КМДА, офіційних телеграм-каналах чи сторінці Київавтодору у фейсбуці.

"Це абсолютний фейк. Жодного правдивого слова в цьому повідомленні немає. Жодних обмежень на мосту Патона не планується", – запевнили у компанії жителів Києва.

Переполох через каменепад на мосту Патона

Бурхливе обговорення серед киян викликали кадри від 11 листопада, на яких від мосту Патона нібито відпадають великі шматки бетону й летять у Дніпро.

Однак у Київавтодорі поквапилися заспокоїти киян і запевнили, що насправді у воду падали речі безхатьків, які там гріються.

Згодом такий самий висновок зробили й у КМДА, яка спільно з "Київавтошляхмостом" провела на мосту Патона інспектування.

Текст публікації Миколи Поворозника:

Інформація про перекриття мосту Патона із 29 листопада не відповідає дійсності і є маніпуляцією.

Зазначу, що, враховуючи аварійний стан споруди, із 2020 року обмежено в'їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках. Усе це зроблено для зменшення навантаження на споруду. І саме у такому режимі міст продовжує працювати.

Сьогодні триває процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту імені Євгена Оскаровича Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Мова про перекриття руху на мосту взагалі не йде! І подібна інформація є навмисною маніпуляцією.