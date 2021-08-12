Все это снимал на видео его товарищ, поэтому в сети предположили, что это обычное желание хайпануть. Насколько сильные повреждения в самоката – неизвестно.

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Полетел, но не сломался

Парень забрался на небольшую крыша над входом помещение на цокольном этаже. Туда он вытащил и самокат, в котором в этот момент уже включилась сигнализация.

Товарищ парня сказал "Что Пробитый делает из самокатом". После этого средство передвижения полетело на асфальт.

Он упал рулем вниз и отскочил однако конструкция самоката не сломалась. Это удивило юного хулигана и они с друзьями начали смеяться.

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Другие случаи ранее

14 июля стало известно, что во Львове суд оштрафовал молодого человека за повреждение электросамоката. Молодчик бросил его в фонтан на площади Рынок. Однако почти сразу пришли работники "Муниципальной охраны", которые провели задержание.

Однако это не единственное оригинальное место для парковки самокатов во Львове. 8 июня 24 канал собрал список самых курьезных случаев, которые с этим связаны. Его можно почитать по ссылке.