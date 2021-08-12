Все це знімав на відео його товариш, тому в мережі припустили, що це звичайне бажання хайпанути. Наскільки сильні пошкодження в самокату – невідомо.

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Полетів, але не зламався

Парубок забрався на невеликий дах над входом приміщення на цокольному поверсі. Туди він витяг і самокат, в якому в цей момент вже ввімкнулася сигналізація.

Товариш хлопця сказав "Що Пробитий робить із самокатом". Після цього засіб пересування полетів на асфальт.

Він впав рулем вниз і відбився, проте конструкція самокату не зламалася. Це здивувало юного хулігана та вони з друзями почали сміятися.

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Інші випадки раніше

14 липня стало відомо, що у Львові суд оштрафував хлопця за пошкодження електросамокату. Молодик кинув його у фонтан на площі Ринок. Однак майже одразу прийшли працівники "Муніципальної варти", які провели затримання.

Проте це не єдине оригінальне місце для паркування самокатів у Львові. 8 червня 24 канал зібрав список найкурйозніших випадків, які з цим пов'язані. Його можна почитати за посиланням.