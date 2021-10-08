В киевской маршрутке двери выпали на остановку: фото опасного инцидента

В Киеве произошел очередной опасный инцидент с маршруткой. У нее прямо на остановке отпали двери. Соответствующее фото появилось в сети 7 октября.

На фотографии видно, что дверь упала на бордюр сразу после того, как из нее вышел пассажир. Только чудом она никого не травмировала.

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Маршрут который надо обходить

Известно, что аварийной оказалась маршрутка №509. Она курсирует от улицы Милославской (Деснянский район) до улицы Ялтинской (Дарница).

Пассажиры зовут инспекторов

В комментариях под постом киевляне довольно бурно отреагировали на уровень технической безопасности столичного общественного транспорта. Они поинтересовались, почему такую ​​маршрутку допустили к рейсу новые инспекторы, которые должны контролировать состояние городского автопарка.

Кроме того, люди обратили внимание на постоянное повышение цен на проезд под предлогом якобы подорожания деталей. Впрочем, никакого ремонта и обновления маршрутных такси они не замечают.



Двери аварийной маршрутки чудом никого не травмировали / Фото "Киев оперативный"

Киевские "трансформеры"