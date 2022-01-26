Инцидент произошел на трассе Киев – Одесса на стационарном посту в Белой Церкви вечером 23 января. Инспекторы полиции остановили легковушку российского производства, водитель которой не соблюдал правила.

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Владелец остановил машину примерно в 20 метрах от полицейских, после чего началась комедия.

Поймали пьяным второй раз за год

На глазах у правоохранителей, попав на бодикамеры и стационарную камеру, водитель и пассажир легковушки вышли из машины и поменялись местами.

Конечно, подобный шаг не мог оказаться незамеченным, поэтому полицейские начали общаться с водителем.

Как выяснилось, у мужчины были видны признаки алкогольного опьянения, однако проходить проверку и документировать свое состояние водитель отказался.

Кроме того, патрульные проверили личность владельца ВАЗ и увидели, что за последний год его уже ловили нетрезвым за рулем, а суд лишил злоумышленника права управления.

Относительно злостного нарушителя правил составили два административных протокола – за управление транспортным средством лицом, которого лишили такого права, а также за очередное пьяное вождение. За первое нарушение мужчине придется заплатить 20 тысяч 400 гривен штрафа, а за второе – 34 тысячи гривен.

Кроме того, водитель должен быть лишен прав еще на 3 года. Впрочем, гарантий того, что он снова не сядет за руль, нет никаких.

Смотрите видео, как пьяный водитель менялся с пассажиром местами: