Как костел святого Николая возвращают к жизни: киевлянам показали новые фото изнутри

28 декабря 2021 , 10:43
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Источник:

телеграм-канал "Сегодня"

В костеле святого Николая, который в сентябре сильно пострадал от пожара, наконец-то начали внутренние противоаварийные работы.

На кадрах видно, что внутрь храма завели специальное оборудование и установили леса на окнах. Кроме того, пол застелили пленкой. Вероятно, специалисты подготовились к очистке стен от копоти.

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Автор: Вікторія Довгань