Кто будет реставрировать костел Святого Николая после пожара в Киеве
Источник:"Радио НВ"
Минкульт планирует восстанавливать после пожара киевский костел святого Николая собственными средствами. Правда, впоследствии храм могут передать католической общине. И уже они будут заниматься дальнейшими реставрационными и другими работами.
Министр культуры Александр Ткаченко не уверен, что у католиков хватит на это денег. Сейчас же костелом занимается государство.
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Кто же будет восстанавливать храм
На восстановление костела Николая понадобится десятки миллионов гривен. Эпископ Киево-Житомирской диецезии в Украине Виталий Кривицкий сказал, что Минкульт не позволяет реставрировать костел прихожанам.
Верующие католической церкви хотели сделать это с привлечением польских инвестиций. Прихожане настояли на том, чтобы восстанавливали храм именно они, а не Министерство культуры.
Ситуацию прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко. Он сказал, что костел фактически подчиняется общине, ведь там проходит служба. Минкульт планирует реставрировать храм, потому что это в основном будет происходить за счет государства.
Во время передачи костела в пользование католической общины мы должны быть убеждены, что у общины будут средства на дальнейшие реставрационные и другие работы. Потому что мы сталкиваемся со многими ситуациями, когда религиозные сообщества, которым передали в пользование объекты, потом снова обращаются к государству с просьбой выделить средства на реставрацию,
– говорит Александр Ткаченко.
Министр культуры говорит, что будут реставрировать за счет государства / Фото "Бессарабии INFORM"
Артисты тоже претендуют на помещение в костеле Николая. Там им обещали концертный зал. Сейчас в Министерстве договариваются о гастролях коллектива органистов по Украине.
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Пожар в костеле Николая: что известно
- В задней части костела в Киеве 3 сентября вспыхнул масштабный пожар.
- Огонь уничтожил уникальный орган и повредил внутреннее убранство костела. Инструмент для органа собрали еще в 1980 году в Чехословакии – специально для украинского костела.
- Представители украинского бизнеса собрали на восстановление костела уже 18 миллионов гривен.
- В Минкульте заявили, что восстанавливать святыню начнут примерно через месяц.